Mulher que conduziu apresentação de Ronaldo no Al-Nassr é a melhor jornalista feminina de 2021

A jornalista que conduziu esta terça-feira a apresentação oficial de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr está no primeiro lugar do ranking das melhores jornalistas femininas de 2021.

Weam Al-Dakheel nasceu em Marrocos, estudou no Líbano e trabalha na Arábia Saudita. Este ano atingiu o melhor ano da carreira.

Esta terça-feira mediou a apresentação de Cristiano Ronaldo, com particular influência na sala de imprensa. Foi Al-Dakheel quem fez as primeiras perguntas a Ronaldo, enquanto novo jogador do Al-Nassr.

À saída da sala de conferência, a jornalista pediu a Ronaldo uma selfie e publicou-a depois nas redes sociais.