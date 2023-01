Tottenham quer levar Pedro Porro e Marcus Edwards do Sporting

O Tottenham pondera convencer o Sporting a vender Porro juntando Marcus Edwards ao negócio. A jogada dupla do clube inglês aposta tudo no pressuposto de que os leões estarão dispostos a baixar o preço individual de cada um dos jogadores em troca de garantir um encaixe conjunto de vários milhões de euros.Saiba mais no site do Correio da Manhã