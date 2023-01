Oposição elege Fernando Medina como alvo a abater em debate de urgência

Sociais-democratas exercem direito potestativo que obriga o titular das Finanças a vir à Assembleia para dar mais explicações.

Praticamente toda a oposição elegeu Fernando Medina como o alvo a abater, durante o debate de urgência que se realizou esta quarta-feira no Parlamento por iniciativa do PSD. Os sociais-democratas vão exercer o direito potestativo que obriga o ministro das Finanças a dar explicações sobre o que aconteceu na TAP. Bloco de Esquerda, PCP, Iniciativa Liberal, PAN e Livre também apontaram armas a Fernando Medina, exigindo mais respostas. A exceção foi André Ventura (Chega), que preferiu centrar as suas críticas no ex-ministro Pedro Nuno Santos, que acusou de "mentir ao País" sobre o conhecimento da indemnização de 500 mil euros atribuída a Alexandra Reis.Saiba mais no site do Correio da Manhã