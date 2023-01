Homem que bebeu duas cervejas após matar a ex-mulher condenado a 19 anos e dois meses de prisão

“Não fez por amor, fez por egoísmo”, disse a juíza durante a leitura do acórdão.

O coletivo de juízes do Tribunal de Viana do Castelo não teve dúvidas de que Leandro Cassimiro, de 38 anos, foi à casa da ex-mulher, Lucília Brandão, de 53, com o objetivo de a matar. Foi, por isso, esta quarta-feira condenado a uma pena de prisão de 19 anos e dois meses por homicídio qualificado e posse de arma proibida. Tem ainda de pagar 150 mil € aos dois filhos da vítima, que foi asfixiada até à morte, a 11 de março do ano passado, em Jolda, Arcos de Valdevez. Após matar a ‘ex’, o homem foi beber duas mínis e ligou para o INEM.Saiba mais no site do Correio da Manhã