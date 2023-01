Luciana Abreu nega ter ordenado penhorado e defende-se nas redes sociais

Tribunal diz que ex-marido da atriz e apresentadora é devedor de 60 mil euros.

Luciana Abreu negou esta quarta-feira que tenha sido condenada em tribunal ou que o seu ordenado esteja penhorado. A declaração, feita nas redes sociais, surgiu na sequência da notícia da revista ‘TV Mais’ que deu conta de que a artista foi condenada a pagar 60 mil euros ao ex-marido, Daniel Souza, e terá ficado com as contas congeladas e o ordenado da SIC penhorado por não ter cumprido a decisão acordada pelo tribunal.Saiba mais no site do Correio da Manhã