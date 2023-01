Juros da habitação ultrapassam os 3% nos novos créditos

54% dos empréstimos para a habitação serão revistos até fevereiro.

A taxa de juro média dos novos empréstimos à habitação subiu para 3,08% em novembro (2,86% em outubro), ultrapassando os 3% pela primeira vez desde janeiro de 2015. A taxa manteve-se, pelo segundo mês consecutivo, acima da média da zona euro, concluiu esta quarta-feira o Banco de Portugal, no balanço mensal.Saiba mais no site do Correio da Manhã