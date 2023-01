Protagonistas de ‘Romeu e Julieta’ processam os estúdios da Paramount por nudez de menores

Os atores britânicos Olivia Hussey e Leonard Whiting – que em 1968 protagonizaram o filme ‘Romeu e Julieta’, de Franco Zeffirelli – estão a processar os estúdios da Paramount por “exploração sexual de menores” e pedem 472 milhões de euros de compensação. Hussey e Whiting têm hoje, respetivamente, 71 e 72 anos, mas tinham 15 e 16 quando rodaram a obra e apareceram parcialmente nus numa cena de cama. Olivia mostrava os seios, Leonard as nádegas.Saiba mais no site do Correio da Manhã