Governo decide que jogos da Liga e Champions não têm de ser emitidos em canal aberto

Os jogos da Primeira Liga de futebol e os jogos da Liga dos Campeões e Liga Europa em que participem equipas portuguesas deixam, este ano, de fazer parte da lista de acontecimentos que devem ser classificados de interesse generalizado do público e que, portanto, devem ser disponibilizados pelos detentores dos direitos que emitam em regime de acesso condicionado (como a Sport TV ou a Eleven Sports) aos canais em sinal aberto.Saiba mais no site do Correio da Manhã