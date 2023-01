Ministério da Agricultura diz que secretária de Estado Carla Alves "não é visada em qualquer processo-crime"

Contudo, o Ministério da Agricultura não deu qualquer resposta sobre as perguntas feitas sobre as contas arrestadas.

O gabinete do Ministério da Agricultura respondeu às questões enviadas peloa próposito das polémicas em que está envolvida a nova Secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, já após o fecho da edição em papel do jornal.O Ministério da Agricultura informou que "a Sra Secretária de Estado da Agricultura, Eng. Carla Alves, não é visada em qualquer processo-crime" e que "nenhum processo judicial relativo ao seu marido, Américo Pereira, sugere quaquer tipo de envolvimento da Sra. Secretária de Estado da Agricultura, Eng. Carla Alves".Ainda adianta que "o Ministério da Agricultura entende, por isso, que não há nenhuma questão que coloque em causa a sua nomeação".Contudo, o Ministério da Agricultura não deu qualquer resposta sobre as perguntas feitas sobre as contas arrestadas.