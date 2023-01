PS diz que envio de diploma de eutanásia para TC representa funcionamento regular de instituições e órgãos de soberania

Assembleia da República aprovou em 09 de dezembro a despenalização da morte medicamente assistida.

O PS considerou esta quinta-feira que a decisão do Presidente da República de enviar para o Tribunal Constitucional o decreto do parlamento que despenaliza a eutanásia significa que "as instituições e órgãos de soberania estão a funcionar com regularidade".

"O Presidente da República decidiu legitimamente, no quadro das suas competências, e esta decisão representa que as instituições e órgãos de soberania estão a funcionar com regularidade", disse à Lusa fonte da direção do grupo parlamentar do PS.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou esta quinta-feira o decreto do parlamento que despenaliza a morte medicamente assistida para o Tribunal Constitucional para fiscalização preventiva da sua constitucionalidade.

O Presidente justifica o envio, numa mensagem publicada na página da Presidência da República na Internet, recordando que "em 2021, o Tribunal Constitucional formulou, de modo muito expressivo, exigências ao apreciar o diploma sobre morte medicamente assistida -- que considerou inconstitucional -- e que o texto desse diploma foi substancialmente alterado pela Assembleia da República".

"A certeza e a segurança jurídica são essenciais no domínio central dos direitos, liberdades e garantias", considera.

Marcelo tomou esta decisão logo depois de a Assembleia da República ter enviado esta quinta-feira o decreto para o Palácio de Belém.

A Assembleia da República aprovou em 09 de dezembro a despenalização da morte medicamente assistida em votação final global, pela terceira vez, com votos da maioria da bancada do PS, IL, BE, e deputados únicos do PAN e Livre e ainda seis parlamentares do PSD.

Votaram contra a maioria da bancada do PSD, os grupos parlamentares do Chega e do PCP e seis deputados do PS.

Quatro deputados (três do PSD e um do PS) abstiveram-se. No total, estiveram presentes em plenário 210 deputados.