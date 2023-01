"Parece uma conspiração contra António Costa": Santana Lopes reage a mais uma polémica a envolver secretários de Estado

Ex-político acredita que "em condições normais a ministra até podia aceitar o cargo".

Santana Lopes, em relação à polémica em que está envolvida a Minsitra da Agricultura, afirmou àque "há contas a prestar à justiça".O ex-político acredita que "em condições normais a ministra até podia aceitar o cargo", mas uma vez que tem estas situações pendentes, "o normal, até para se proteger" seria recusar."Não foi o CM que inventou isto, as situações têm de ser explicadas porque o país não aguenta mais este tipo de polémicas com membros do governo", acrescentou.