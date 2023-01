Sofrida despedida de Papa Francisco a "fiel amigo de Cristo"

Esta foi a primeira homilia fúnebre de um Papa ao seu antecessor desde 1802 quando Pio VII celebrou o funeral de Pio VI, segundo a Vatican News.

Dando sinais de desconforto físico ao erguer-se, e mais encurvado do que habitual, o Papa Francisco despediu-se esta quinta-feira de Bento XVI, na primeira missa fúnebre celebrada por um sumo pontífice ao seu antecessor em dois séculos.

"Bento, fiel amigo do Esposo [Cristo], que a vossa alegria seja perfeita em ouvir a Sua voz definitivamente e para sempre", disse o Papa Francisco ao concluir a sua homilia, centrada nas qualidades do Papa Bento XVI, e depois de ler uma passagem do Evangelho de Lucas que fala da crucificação de Cristo.

