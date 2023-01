Rússia anuncia cessar-fogo na Ucrânia durante o Natal ortodoxo

Tropas russas devem cessar fogo durante 36 horas a partir das 12h00 do dia 6 de janeiro.

O presidente russo, Vladimir Putin, deu instruções ao ministro da Defesa russo para cessar fogo na Ucrânia durante o Natal ortodoxo, disse o Kremlin esta quinta-feira.As tropas russas devem cessar fogo durante 36 horas a partir das 12h00 do dia 6 de janeiro.Muitos cristãos ortodoxos, incluindo os que vivem na Rússia e na Ucrânia, celebram o Natal nos dias 6 e 7 de janeiro.O Patriarca Kirill de Moscovo, chefe da Igreja Ortodoxa Russa, apelou esta quinta-feira para que ambos os lados da guerra anunciem uma trégua de Natal, uma medida descartada por Kiev e considerada "uma armadilha cínica"."Tendo em conta o apelo de Sua Santidade, o Patriarca Kirill, encarrego o Ministro da Defesa da Federação Russa de introduzir um regime de cessar-fogo na Ucrânia a partir das 12h00 do dia 6 de janeiro de 2023 até às 24h00 do dia 7 de janeiro de 2023", disse Putin no despacho esta quinta-feira emitido."Uma vez que um grande número de cidadãos que professam Ortodoxia vivem nas áreas de hostilidades, apelamos ao lado ucraniano para que declare um cessar-fogo e lhes permita assistir aos serviços na véspera de Natal, bem como no dia de Natal", disse Putin.