Mulher de 64 anos morre atropelada na Maia

Trânsito está cortado na rua de Friães para realização das perícias por parte da GNR.

Uma mulher de 64 anos morreu após ter sido atropelada por uma viatura ligeira de mercadorias, esta tarde de quinta-feira, na rua de Friães, em Silva Escura, Maia.O alerta foi dado às 14h40. No socorro estiveram os Bombeiros de Moreira da Maia e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Pedro Hispano, mas a vítima não resistiu aos graves ferimentos. O condutor, de 19 anos, ficou abalado com o acidente.Ao que o CM apurou no local, a mulher tinha perdido o pai há cerca de cinco meses.O trânsito está cortado naquela via para realização das perícias por parte da GNR.O corpo da vítima será removido para autópsia.