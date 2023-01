"É evidente que é um peso político negativo": Marcelo reage à manchete do CM

Nova secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, tem contas arrestadas.

Marcelo Rebelo de Sousa reagiu esta quinta-feira à possível demissão da nova Secretária de Estado da Agricultura. "É evidente que é um peso político negativo", disse o Presidente da República aos jornalistas. O Presidente da República considerou que Carla Alves "tem uma limitação política", pelo caso judicial que envolve o marido.Sobre uma possível demissão, Marcelo diz: "Esse é o juizo que as pessoas devem formular sobre si próprias".Em declarações aos jornalistas, no Teatro São Luiz, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que a recém-empossada secretária de Estado "não é arguida, não é acusada", portanto, "não há, neste momento, com os factos conhecidos, nenhum caso de inconstitucionalidade ou ilegalidade".

"Outra coisa é a questão política. E no domínio da questão política naturalmente que a questão é a seguinte: alguém, em abstrato, que tem uma ligação familiar próxima com alguém que é acusado num processo de uma determinada natureza, qualquer que seja a natureza criminal, à partida tem uma limitação política, é um ónus político", considerou.

Interrogado se Carla Alves tem condições para se manter no Governo, o chefe de Estado respondeu: "Esse é o juízo que as pessoas devem formular sobre si próprias".

"Porque também -- isto aqui para nós -- as pessoas devem, quando avançam para determinados lugares, fazer um autoescrutínio. Dizer: eu não tenho nada que legalmente seja contra mim, agora, isto diminui a força política ou não diminui. Pode acontecer que a pessoa diga: não diminui. É um juízo. Se entende assim, avança. E depois o futuro dirá se diminuía ou não diminuía", acrescentou.

Cerca de uma hora depois destas declarações, o Ministério da Agricultura comunicou que "a secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, apresentou esta tarde a sua demissão por entender não dispor de condições políticas e pessoais para iniciar funções no cargo".

O Correio da Manhã noticiou hoje que a nova secretária de Estado da Agricultura tem contas bancárias arrestadas, no âmbito de uma investigação que envolve o seu marido e antigo presidente da Câmara de Vinhais, Américo Pereira.

Na sequência dessa notícia e das reações que gerou, Américo Pereira afirmou perante a comunicação social que apenas uma conta conjunta foi arrestada e que a sua mulher não tem qualquer processo judicial.

"Eu nunca pensei que a maldade de alguém pudesse chegar ao ponto de envolver a esposa de um ex-autarca porque ele é arguido num processo-crime. Não percebo porque é que ela tem que ser envolvida nisto", lamentou.