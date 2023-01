Justiça investiga 68 mil euros ilegalmente pagos a ex-secretária de Estado da Agricultura

Secretária de Estado da Agricultura demitiu-se, esta quinta-feira, 26 horas após tomar posse.

Estão em causa 68 mil euros que o Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela diz terem sido pagos ilegalmente à ex-secretária de Estado da Agricultura (que se demitiu esta quinta-feira 26 horas após tomar posse, na sequência de uma notícia do), quando Carla Alves era funcionária da Câmara de Vinhais, onde o marido era presidente. Os juízes querem que tudo seja investigado e já extraíram certidões para o Ministério Público. Não puniram o alvo da ação - o marido de Carla Alves - por considerarem não haver dolo direto do então autarca, mas remeteram para investigação judicial.Saiba mais no site do Correio da Manhã