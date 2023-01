Idosos carbonizados em incêndio que começou no quadro elétrico em Mangualde

Chamas consumiram a habitação na totalidade. Duas botijas de gás explodiram.

Um casal de idosos - o homem de 82 anos e a mulher com 78 - morreu esta quinta-feira carbonizado em casa, em Corvaceira, Mangualde. O alerta foi dado por um vizinho, pelas 07h40. Horas antes foram ouvidas explosões que terão sido provocadas pelo rebentamento de duas botijas de gás.Saiba mais no site do Correio da Manhã