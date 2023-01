Aluna de 12 anos violada por treinador de artes marciais em Viseu

Um auxiliar de professor de jiu-jítsu (arte marcial) abusou sexualmente de uma menor de 12 anos, em Viseu. Através das redes sociais, o homem de 41 anos ganhou a confiança da aluna, que atraiu para encontros. Está em prisão preventiva e começa a ser julgado este mês no Tribunal de Viseu. Responde por seis crimes de abuso sexual de crianças.Saiba mais no site do Correio da Manhã