Exames para concluir Ensino Secundário acabam em 2024

Novo modelo de acesso ao Ensino Superior prevê 3 a 4 exames com peso de 50% na nota final.

Os exames para conclusão do Ensino Secundário, que foram suspensos desde a pandemia, vão mesmo acabar em definitivo, passando as classificações finais a ser determinadas apenas pelas notas internas. A confirmação foi dada aopelo secretário de Estado do Ensino Superior, Pedro Teixeira, que até final do mês vai anunciar o novo modelo de acesso a universidades e politécnicos. Este só entra em vigor em 2024.