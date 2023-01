Dois homens pegam fogo a si mesmos enquanto tentavam incendiar centro de imigração nos EUA

Câmara de vigilância captou o momento.

Dois homens pegaram fogo a si mesmos esta segunda-feira depois de tentarem incendiar um centro de imigração, na Califórnia, nos EUA. Uma câmara de vigilância captou o momento, para além de revelar o crime.No vídeo é possível ver dois homens vestidos de preto a chegar ao edifício. Enquanto que um despejava o combustível o outro tentava provocar o incêndio. No meio do crime, as chamas atingiram a perna de um dos homens. Ao ver isso, o segundo homem entrou em pânico e caiu, acabando por ser consumido pelas chamas.Um trabalhador do centro de imigração contou ao site Vice que enquanto fugiam, os vandâlos deixaram para trás os telemóveis.O incêndio foi apagado dez minutos depois dos bombeiros chegarem. Neste momento, o centro de imigração está encerrado e em processo de angariação de fundos para pagar pelos danos causados pelas chamas.A polícia prossegue agora as investigações para encontrar os suspeitos.