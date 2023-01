Ministra da Agricultura sabia de contas arrestadas da ex-secretária de Estado Carla Alves

Antes da tomada de posse, esta quarta-feira, Carla Alves, informou a ministra da tutela, sobre as contas arrestadas.

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, sabia do caso das contas arrestadas da agora ex-secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, em conjunto com o marido, avança o Público.



Antes da tomada de posse, esta quarta-feira, Carla Alves, informou a ministra da tutela, sobre as contas arrestadas. Maria do Céu Antunes prestar declarações ao Público, sobre o assunto, assim como o gabinete de António Costa, sobre se o primeiro-ministro tinha conhecimento da situação, antes de ter proposto o nome da ex-secretária de Estado da Agricultura ao Presidente da República.