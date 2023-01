Cristiano Ronaldo quer ajudar no desenvolvimento da Arábia Saudita

“É uma honra e estou ansioso por começar a fazer as pessoas felizes”, referiu ainda o astro português.

Poucos dias depois da apresentação oficial, Cristiano Ronaldo falou para as redes sociais do Al Nassr. “Quero ajudar a desenvolver este país. Eles merecem”, disse o internacional português, que acrescentou: “É uma honra e estou ansioso por começar a fazer as pessoas felizes”.

A estreia de Ronaldo no Al Nassr podia ter sido esta quinta-feira, mas o jogo frente ao Al Tai (treinado pelo português Pepa) foi adiado para hoje, às 15h00, devido ao mau tempo. Contudo, isso não é sinónimo de Ronaldo em campo: o português foi castigado com dois jogos de suspensão em Inglaterra, na sequência de um incidente com um adepto do Everton, e poderá ter de cumprir castigo na Arábia Saudita.