Pandemia custa 240 milhões de euros às câmaras municipais

As autarquias registaram em 2020, na resposta à pandemia, uma quebra de 1% das receitas e um aumento de 3% da despesa, concluiu o Tribunal de Contas (TdC) numa análise às contas municipais. Na prática, entraram menos quase 293 milhões de euros, tendo as autarquias gasto cerca de 240 milhões de euros na resposta à Covid-19.





“A quebra significativa das receitas próprias foi, em grande medida, compensada com o aumento das transferências recebidas do Orçamento do Estado e da União Europeia”, conclui o TdC.