Chefe do tráfico apanhado com metralhadora 'UZI' e coletes balísticos em Lisboa

Há pelo menos 10 anos que Samir Fernandes, um luso-guineense, de 43, era investigado pela PJ. A sua influência cresceu durante este período no submundo do tráfico internacional de drogas duras. Tinha base na Área Metropolitana de Lisboa, equiparando-se a Rúben Oliveira (‘Xuxa’), detido pela PJ em junho.Saiba mais no site do Correio da Manhã