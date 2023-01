Correio da Manhã tem novo preço às sextas, sábados e domingos

CM passa a custar dois euros, apenas mais dez cêntimos que o habitual.

Caro leitor, o aumento do preço das matérias-primas e dos custos de produção e distribuição, decorrentes da crise inflacionista, obrigam a um ligeiro ajustamento do preço do jornal, já a partir desta sexta-feira, como constatou ao adquirir o seu Correio da Manhã.

Assim, o CM passa a custar dois euros às sextas, aos sábados e aos domingos, apenas mais dez cêntimos - mas mantendo o preço de segunda a quinta-feira (1,5 euros) -, o fundamental para garantir a independência do seu jornal. Pelo facto, pedimos a compreensão dos leitores. Como forma de compensar este aumento inevitável, ainda que ligeiro, a partir de amanhã e durante quatro semanas, o CM publicará na penúltima página, aos sábados e aos domingos, um cupão de desconto.

Com este cupão, só terá de pagar um euro pelo CM nas edições de segunda a quinta-feira. Importante: promoção disponibilizada nos pontos de venda de norte a sul do País e ilhas, exceto nos que não aderiram.