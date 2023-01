"É um ataque ao avião, pai": Membros do cartel do filho de El Chapo espalham terror em aeroporto do México

Tellez, de 42 anos, viajava com a mulher e os três filhos, de 1, 4 e 7 anos, depois de passar o Natal com a família.

In an act of terrorism, a war has broken out between Mexican Defense Forces and the Sinaloa Cartel in Culiacan in response to the arrest of El Chapo’s son. Where the cartel has now been shooting at commercial airliners with 50-caliber weapons; some arguing provided by the ATF. pic.twitter.com/GDjOQ8VKyl — Joshua Rodriguez (@Joshuajered) January 5, 2023

"É um ataque ao avião, pai", disse um dos filhos de David Tellez, passageiro mexicano num dos aviões atacados por membros do cartel do filho de El Chapo, quando avistaram aviões militares mexicanos a aterrar ao lado do avião da companhia mexicana Aeromexico, esta quinta-feira.Depois, começaram os tiros. "Enquanto o avião acelerava para a descolagem, ouvimos tiros muito próximos e foi aí que todos nos atirámos ao chão", disse Tellez, após o incidente na cidade de Culiacan, no norte do México.Após a detenção de Ovidio Guzman, filho do "senhor da droga", conhecido como El Chapo, e um membro sénior do cartel de Sinaloa, esta quinta-feira, membros do cartel iniciaram ataques violentos na cidade.A Aeromexico disse que ninguém no voo da Tellez tinha ficado ferido. O aeroporto de Culiacan fechou pouco depois, enquanto as forças de segurança patrulhavam a cidade, que estava cheia de veículos queimados, numa tentativa de conter o violento contra-ataque.Tellez, de 42 anos, viajava com a mulher e os três filhos, de 1, 4 e 7 anos, depois de passar o Natal com a família.Disse à Reuters que tinha chegado ao aeroporto para o voo das 8h24 da manhã sem incidentes, apesar de se deparar com bloqueios de estradas montadas após os tiroteios noturnos. Embora a detenção de Guzman ainda não tivesse sido confirmada, as forças de segurança instaram os viajantes a entrar rapidamente para o aeroporto."As autoridades não nos adiantavam nada", disse Tellez, através de uma chamada telefónica com a Reuters.Tellez escondeu-se numa casa de banho do aeroporto, com a família, depois de saber que membros de um gangue estavam no aeroporto. O rumor revelou-se falso, e os passageiros da Aeromexico embarcaram rapidamente.No entanto, no momento em que o voo AM165, com destino à Cidade do México, estava prestes a descolar, vários aviões militares aterraram na pista.Tellez tirou o telemóvel e gravou vários vídeos que mostram dois grandes aviões de transporte da força aérea, aviões de ataque mais pequenos, semelhantes a caças, e camiões militares na pista. Depois os tiros começaram a ecoar à distância.Um vídeo, que circula nas redes sociais, que parece ter captado o mesmo incidente, mostra os passageiros agachados abaixo dos assentos, enquanto uma criança chorava.Uma das hospedeiras disse que o motor tinha sido atingido e que provocou uma fuga. A tripulação ordenou aos passageiros que desembarcassem, levando-os para uma sala de espera, sem janelas, no aeroporto.A família de Tellez planeia embarcar noutro voo, esta sexta-feira, mas, até lá, está hospedada no aerporto."Preferimos ficar no aeroporto até que seja seguro partir", disse Tellez. "Ficar na cidade é pior. Há muitos tiros e confusão".