Mateo Tanlongo é o primeiro reforço de inverno do Sporting

Médio argentino assinou a custo zero até 2027, quer “ajudar a equipa a conquistar os objetivos” e elogia Amorim.

Já conhecia o Sporting, sei que é o maior clube português e sei que houve vários argentinos que já jogaram aqui, um deles acabou de ser campeão do Mundo, o Marcos Acuña", afirmou esta quinta-feira Mateo Tanlongo. Nas primeiras palavras como jogador dos leões, o médio de 19 anos elogiou Rúben Amorim: "Foi muito importante para eu vir para aqui. Falaram-me muito bem dele e já vi as 'ganas' que ele tem."