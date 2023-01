Menina de 10 anos vê mãe morrer esmagada pelo próprio carro em Viana do Castelo

Maria Fernanda tentou parar o carro mas sem sucesso. Vítima ia levar a filha à escola.

Maria Fernanda Salgueiro não pensou duas vezes quando viu que o carro em que a filha de 10 anos se encontrava ficara mal travado e descia desgovernado pela rua em que viviam, em Carreço, Viana do Castelo. Colocou-se de imediato em frente ao automóvel para o tentar parar, mas sem sucesso. A estrada tinha uma ligeira inclinação e a mulher, de 54 anos, morreu esmagada - presa entre o automóvel e a parede de pedra da casa do vizinho. A filha viu tudo e necessitou de receber apoio psicológico por parte do INEM.