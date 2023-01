Putin declara trégua de Natal na Ucrânia

Kiev denuncia “hipocrisia” e diz que não haverá tréguas até à retirada das forças russas.

O Presidente russo, Vladimir Putin, decretou esta quinta-feira um cessar-fogo unilateral de 36 horas por ocasião do Natal Ortodoxo, que se celebra esta sexta-feira e sábado na Rússia e na Ucrânia, mas o Governo de Kiev recusou cessar as hostilidades e acusou Moscovo de "hipocrisia" e "propaganda".