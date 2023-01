Jovem detido por abusar sexualmente de rapariga alcoolizada em Setúbal

Vítima regressava a casa quando foi abordada, no interior do prédio onde residia, pelo suspeito.

Um jovem, de 20 anos, foi detido por suspeitas de abusar sexualmente de uma rapariga alcoolizada, em Setúbal. O crime aconteceu no passado dia 18 de dezembro.



"A vítima [de 19 anos], no passado dia 18 de dezembro, ao regressar à sua residência, foi abordada no interior do prédio onde residia, pelo suspeito. Este, consciente de que a vítima se encontrava em estado de embriaguez e por isso impedida de resistir, utilizou a força física para a sujeitar a práticas sexuais", refere o comunicado divulgado pela Polícia Judiciária (PJ), esta sexta-feira

O suspeito, que foi presente a primeiro interrogatório judicial, ficou sujeito a "apresentações e proibição de contactos".