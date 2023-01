Antigo jogador da NFL hospitalizado em estado crítico depois de salvar os filhos de afogamento

Peyton Hillis foi transportado de helicóptero para o hospital e permanece na unidade de cuidados intensivos para tratamento aos pulmões e rins.

O antigo jogador da NFL Peyton Hillis está hospitalizado, em estado crítico, depois de salvar os filhos de se afogarem numa praia, no estado norte-american da Florida.Após o incidente, Peyton foi transportado de helicóptero para o hospital, e permanece na unidade de cuidados intensivos para tratamento aos pulmões e rins, mas os médicos dizem que o seu estado de saúde está a melhorar, refere o tio do antigo atleta, em declarações ao TMZ.Os filhos de Peyton encontram-se saudáveis e em segurança.Peyton deixou a NFL em 2014 e, desde então, dedicou-se à representação e fez a sua estreia cinematográfica no ano passado, no filme "The Hunting".