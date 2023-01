PAN sugere a Costa que deite abaixo o seu executivo e forme um novo

Posições foram transmitidas aos jornalistas pela porta-voz do partido, Inês Sousa Real.

O PAN exigiu esta sexta-feira esclarecimentos da ministra da Agricultura sobre a escolha de Carla Alves para secretária de Estado, mas foi mais longe e sugeriu ao primeiro-ministro que deite abaixo o seu executivo e forme um novo.

Estas posições foram transmitidas aos jornalistas pela porta-voz do partido, Inês Sousa Real, depois de anunciar que o PAN entregou já um requerimento para que a ministra Maria do Céu Antunes esclareça se teve conhecimento do arresto de contas à sua secretária de Estado demissionária.