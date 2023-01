Jornalistas detidos no Sudão do Sul por vídeo considerado insultuoso para o Presidente do país

Vídeo, que se tornou viral nas redes sociais, mostra Kiir (presidente) a urinar nas calças durante um evento na capital, em dezembro.

As autoridades sul-sudanesas detiveram seis jornalistas do canal de televisão estatal em relação com um vídeo considerado insultuoso para o Presidente do país, Salva kiir.

O vídeo, que se tornou viral nas redes sociais, mostra Kiir a urinar nas calças durante um evento na capital, Juba, em dezembro.

As imagens abriram um debate sobre o estado de saúde do Presidente.

Um jornalista da South Sudan Broadcasting Corporation (SSBC), em declarações à estação Rádio Tamazuj, disse que cinco dos seus camaradas foram detidos na terça-feira na sede da emissora, enquanto um sexto foi detido no estado de Western Equatoria.

Entre os detidos estão o diretor da sala de controlo da emissora, Joval Tombe, editor de conteúdo, e diversos operadores de câmara e técnicos que teriam estado presentes durante o evento e registaram as imagens.

Fontes oficiais do Ministério da Informação do Sudão do Sul confirmaram as detenções, mas minimizaram o assunto, garantindo que os jornalistas estão a ajudar nas investigações.

"É verdade que alguns dos nossos colegas foram transferidos, mas não estão detidos", acrescentaram as fontes.

"A segurança apontou que o vídeo publicado nas redes sociais acabou sendo da SSBC, apesar de a SSBC não ter divulgado nenhuma notícia relacionada com esse vídeo", disseram, antes de garantir que os jornalistas serão libertados em breve.

O Sudão do Sul tem um Governo de unidade que iniciou funções após a concretização do acordo de paz de 2018, entre Kiir e o até então líder rebelde Riek Machar que voltou a ocupar o cargo de primeiro vice-presidente do país africano.