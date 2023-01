Democratas dos EUA prestam homenagem às vítimas da invasão do Capitólio

Assalto à sede aconteceu há dois anos.

Os Democratas norte-americanos guardaram esta sexta-feira um minuto de silêncio nas escadarias do Capitólio dos Estados Unidos, em homenagem aos polícias vítimas do assalto à sede do Congresso, há exatamente dois anos.

Para esta ocasião, a liderança Democrata no Congresso rodeou-se das famílias dos 140 polícias do Capitólio gravemente feridos durante o ataque realizado por um grupo de apoiantes do ex-Presidente Donald Trump (2017-2021), que invadiram o edifício para tentar impedir o processo de ratificação da vitória de Joe Biden nas eleições de 2020.

Durante a breve cerimónia, o líder da minoria Democrata na Câmara de Representantes, Hakeem Jeffries, pronunciou algumas palavras de homenagem aos polícias que defenderam o Capitólio em 06 de janeiro de 2021, bem como às cinco pessoas que morreram, uma das quais um agente de segurança.