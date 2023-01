Trump processado pela morte de polícia após ataque ao Capitólio

Morte foi uma "consequência direta e previsível" das palavras de Trump a 06 de janeiro de 2021, diz companheira de polícia.

A mulher do polícia Brian Sicknick, que foi agredido durante o ataque ao Capitólio e morreu um dia depois, apresentou uma ação judicial contra o ex-Presidente Donald Trump (2017-2021), informou esta sexta-feira a imprensa norte-americana.

O processo, aberto na noite de quinta-feira no tribunal federal de Washington, aconteceu na véspera do aniversário dos dois anos da invasão à sede do Congresso dos Estados Unidos, que matou cinco pessoas, incluindo Sicknick, e feriu outras centenas.

Sandra Garza, companheira de Sicknick, aponta no documento do tribunal que a morte do agente foi uma "consequência direta e previsível" das palavras de Trump num discurso aos seus apoiantes em 06 de janeiro de 2021.