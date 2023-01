Fernando Medina conta que Pedro Nuno Santos não lhe disse nada sobre Alexandra Reis

Obrigado pelo PSD a vir explicar a indemnização (500 mil euros) paga à ex-secretária de Estado do Tesouro, Fernando Medina disse que nada sabia. Mais, que o ex-ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, nada lhe disse sobre a indemnização, nem terá sugerido o nome de Alexandra Reis, quando esta foi convidada para a presidência da NAV.Saiba mais no site do Correio da Manhã