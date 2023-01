Homem morre atropelado pelo próprio carro em Macedo de Cavaleiros

Alerta foi dado por volta das 17h30 e dava conta de um alegado despiste.

Um homem morreu atropelado pelo próprio carro, esta sexta-feira, em Macedo de Cavaleiros.O alerta foi dado por volta das 17h30 e dava conta de um alegado despiste. Quando os bombeiros de Macedo de Cavaleiros chegaram ao local, depararam-se com um homem debaixo do próprio carro, já sem vida.O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Bragança.O núcleo de investigação criminal foi chamado ao local e encontra-se a apurar as circunstâncias do acidente.