Falta de luz fecha tribunal em Montemor-o-Velho

“Graves problemas” no quadro elétrico existem há vários meses, revelou fonte judicial.

O Palácio da Justiça de Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra, esteve esta sexta-feira sem qualquer serviço em funcionamento, por se encontrar sem luz devido a um problema no quadro elétrico, revelou fonte judicial.









De acordo com a mesma fonte, os “graves problemas” no quadro elétrico existem há vários meses.

“O 1º piso do edifício, onde funcionam os Juízos do Comércio e de Competência Genérica, está sem eletricidade. Como o servidor de informática está instalado nesse mesmo piso, também não é possível trabalhar nos restantes serviços”, descrevia a meio do dia.





A falta de eletricidade obrigou a que, durante a manhã, tivesse sido adiada uma das audiências que estava agendada. “A única sala de audiências disponível fica situada no primeiro piso, onde não há luz. O tribunal tem outra sala de audiências mais pequena, mas está a ser alvo de obras de requalificação”, referiu.