Kosovo confirma envolvimento de um polícia em tiroteio que feriu sérvios

O ministro da Defesa do Kosovo confirmou este sábado que um membro das forças de segurança participou no ataque a tiro de sexta-feira que feriu dois jovens, incluindo um menor, da minoria sérvia em Strpce, no sul de Kosovo.

"Fui informado de que um membro da força de segurança do Kosovo esteve envolvido no incidente ocorrido em Strpce. As autoridades judiciais e de segurança estão a tratar do caso", disse Armend Mehaj na rede social Facebook.

De acordo com a agência de notícia Europa Press, sabe-se que um indivíduo foi detido, mas não foram divulgados mais detalhes.