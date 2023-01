SAD do Benfica e administradores constituídos arguidos

Encarnados emitiram um comunicado mas não especificam de que processo se trata.

O Benfica emitiu este sábado uma nota oficial a confirmar que a SAD e "os membros do Conselho de Administração no mandato 2016 a 2020 e que se encontram atualmente em funções" foram constituídos arguidos, a 3 de janeiro. Os encarnados não especificam, no entanto, de que processo se trata.