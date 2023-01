Rui Moreira reage às inundações na cidade do Porto

Concelho do Porto registou, em menos de duas horas, 150 pedidos de ajuda.

O presidente da Câmara Municipal do Porto reagiu às inundações, desta manhã, na cidade do Porto.Numa publicação nas redes sociais, Rui Moreira disse: "Depois da chuva intensa desta manhã em toda a Área Metropolitana do Porto, está a ser reposta a normalidade na Rua de Mouzinho da Silveira pelos nossos serviços municipais".Para esta tarde está prevista uma declaração por parte da autarquia à comunicação social, em hora e local a designar.Segundo a Proteção Civil, esta manhã, o concelho do Porto registou, em menos de duas horas, 150 pedidos de ajuda por causa das inundações em habitações e vias públicas, principalmente na baixa da cidade.Imagens partilhadas nas redes sociais mostram o caos vivido em vários pontos da cidade.