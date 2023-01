Loja de Cidadão das Laranjeiras em obras a partir de segunda-feira

Em causa está o melhoramento da eficiência energética no espaço.

A Loja de Cidadão das Laranjeiras, em Lisboa, vai entrar em obras a partir de segunda-feira para melhorar a eficiência energética, obrigando ao encerramento da entrada principal, que será feita pela rua Manuel da Silva Leal.

"A partir do dia 09 de janeiro de 2023, começa uma nova fase na intervenção da Loja de Cidadão das Laranjeiras, em que a porta de entrada principal, situada na rua Abranches Ferrão, estará temporariamente encerrada", lê-se num comunicado do Governo, que dá conta de que "o acesso à Loja deverá ser realizado pela Rua Manuel da Silva Leal".

Durante a intervenção, a Loja de Cidadão irá permanecer em funcionamento, mas "o balcão da EDP Comercial estará encerrado, até ao dia 3 de fevereiro, sendo os balcões da EDP Comercial da Loja Lisboa no Marquês de Pombal, Loja de Cidadão de Marvila e Loja Amadora as opções mais próximas", acrescenta-se no comunicado.

A Agência da Modernização Administrativa lembra que "ao longo de quase 24 anos, foram realizados, na Loja de Cidadão das Laranjeiras, mais de 33 milhões de atendimentos" e aponta que "a remodelação, que inclui melhorias ao nível da climatização, qualidade do ar interior e iluminação, vai resultar num espaço mais confortável, moderno e eficiente".

A intervenção agora anunciada é feita no âmbito do Programa de Eficiência Energética na Administração Pública, para alcançar um aumento da eficiência de 30% nos organismos e serviços da Administração Pública.