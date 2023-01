Maioria das 247 ocorrências registadas até às 16h30 devido ao mau tempo foram no Porto

Concelho do Porto registou este sábado 150 pedidos de ajuda por causa das inundações em habitações e vias públicas.

A Proteção Civil registou 247 ocorrências entre as 23h00 de sexta-feira e as 16h30 deste sábado, decorrentes do mau tempo, com 72% das situações a ocorrerem na Área Metropolitana do Porto, sobretudo inundações.

"Desde as 23h00 de ontem [sexta-feira], altura em que iniciamos o período de alerta especial, até às 16h30 tivemos um total de 247 ocorrências, com maior incidência na Área Metropolitana do Porto, nomeadamente 177 ocorrências", referiu o comandante José Miranda, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em declarações à agência Lusa pelas 17h00.

De acordo com José Miranda, a maioria das ocorrências esteve relacionada com inundações, limpeza de vias e quedas de árvores, envolvendo um total de 398 operacionais.

A maioria das ocorrências ocorreu na zona norte do país, com especial incidência na Área Metropolitana do Porto.

O concelho do Porto registou este sábado 150 pedidos de ajuda por causa das inundações em habitações e vias públicas, em menos de duas horas, principalmente na baixa da cidade, segundo disse à Lusa fonte da Proteção Civil local.

Em declarações à Lusa, fonte do comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto disse que os 150 registos de pedidos de ajuda por causa das inundações nas habitações e vias públicas foram registados entre as 12h00 e as 13h50, tendo havido maior concentração de solicitações na "baixa da cidade".

Relativamente ao resto do país, José Miranda disse haver registo de situações pontuais, "mas nada de relevante".

"A informação que temos, segundo informação disponibilizada pelo IPMA [Instituto Português do Mar e da Atmosfera] é que a situação tende a desagravar a partir das 18h00", perspetivou, aconselhando, contudo, a que se tomem "as devidas precauções" e se evite a "exposição a situações de risco".

No Aviso à População que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu na sexta-feira passada há previsão de aguaceiros previstos a partir da tarde deste sábado nas regiões Norte e Centro (até 30-40 mm/12H), com possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.