Antigo jogador do PSG e do Marselha morre vítima de ataque cardíaco

Modeste M'Bami foi medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de 2000 e também ganhou duas Taças de França.

Le @PSG_inside est en deuil. Modeste Mbami vient de nous quitter, à l’âge de 40 ans, après avoir succombé à une crise cardiaque. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 7, 2023

O antigo jogador de futebol do PSG e do Marselha, Modeste M'Bami, morreu este sábado de manhã, aos 40 anos, devido a um ataque cardíaco.Segundo o jornal francês L'Equipe, o antigo médio internacional dos Camarões, morreu em Le Havre, cidade francesa onde vivia.M'Bami jogou pelo Paris Saint Germain entre 2003 e 2006 e pelo Olympique de Marselha entre 2006 e 2009. O atleta foi medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de 2000 e também ganhou duas Taças de França com o PSG, em 2004 e 2006.