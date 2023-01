Homem morre atropelado na EN379 em Palmela

Óbito foi declarado no local pela equipa médica da VMER de Setúbal.

Um homem, com 66 anos, morreu, na tarde deste sábado, depois de ser atropelado por um carro, na N379-2 junto ao Vale dos Touros, em Palmela, no distrito de Setúbal, revelou a GNR.O alerta para o atropelamento foi dado às 18h52 e, de acordo com fonte do CDOS de Setúbal, o óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do distrito.Para o local foram mobililizados os bombeiros de Palmela, a VMER e a GNR, num total de 12 operacionais e cinco veículos.O corpo da vítima será transportado para o Instituto Médico de Medicina Legal de Setúbal.