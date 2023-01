Sismo com magnitude de 3,8 sentido em Sines

Até ao momento não houve registo de danos pessoais ou materiais.

Um sismo, com magnitude de 3,8 na escala de Richter, foi registado, em Sines, no distrito de Setúbal, pelas 18h41 deste sábado, revelou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).O epicentro do abalo foi localizado a cerca de 55 quilómetros a Oeste de Sines, mas não foram detetados quaisquer danos pessoais ou materiais.De acordo com o IPMA, o sismo "foi sentido com intensidade máxima III na escala de Mercalli modificada nos concelhos de Lagoa (Faro), Cascais e Lisboa.