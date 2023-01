Rui Costa constituído arguido em megaprocesso de suspeita de corrupção desportiva no Benfica

Rui Costa foi constituído arguido num megaprocesso em que o Benfica é suspeito de ter beneficiado da adulteração de resultados desportivos. Em causa está uma investigação entregue a uma procuradora do Porto, que nos últimos meses conheceu avanços significativos graças à colaboração de Rui Pinto, ao desvendar segredos dos encarnados através da análise de emails.Saiba mais no site do Correio da Manhã