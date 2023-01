"Foi tudo tão rápido": Meia hora de chuva torrencial deixa ruas da cidade do Porto completamente alagadas

Pouco mais de meia hora de chuva torrencial foi o suficiente para deixar a Baixa do Porto e várias ruas da cidade completamente alagadas. A chuva começou a cair intensamente, ao final da manhã de ontem, e arrancou paralelos, arrastou terra e pedras, invadiu vários estabelecimentos comerciais e interrompeu a circulação no metro do Porto. A Rua Mouzinho da Silveira, a Rua das Flores e a Praça Almeida Garrett foram as mais afetadas.Saiba mais no site do Correio da Manhã