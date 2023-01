Mulher assalta a casa do ex-sogro na noite de Passagem de Ano e leva 140 mil euros

Uma mulher de 26 anos aproveitou o conhecimento que tinha da casa do ex-sogro, na freguesia da Benedita, concelho de Alcobaça, para assaltar a residência na companhia do atual companheiro, de 20 anos. Os dois furtaram mais de 140 mil euros em dinheiro, na noite de Passagem de Ano, mas já foram identificados e localizados pela GNR, que recuperou quase a totalidade do dinheiro.Saiba mais no site do Correio da Manhã