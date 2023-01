Discussão entre famílias devido a casamento leva a disparos numa rua da zona da Ameixoeira, em Lisboa

A Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa investiga disparos ocorridos na via pública, numa rua da zona da Ameixoeira, em Lisboa. Osabe que uma discussão entre duas famílias devido a um casamento terá originado uma rixa ocorrida após as 19h00 desta sexta-feira.Fonte oficial da PSP confirmou ter recebido alertas telefónicos sobre disparos, com vários tipos de armas, na Rua Arnaldo Assis Pacheco.

Os agentes no local abordaram cinco homens suspeitos de participação na desordem, mas nada encontraram. Parte da rixa foi filmada e o vídeo já está com a Judiciária.